Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 октября 2021 14:19

В «ЧелябГЭТ» медлящие с вакцинацией от коронавируса сотрудники не получат премии

На транспортном предприятии решили отменить выплату вознаграждения
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Небольшую премию для вакцинированных отменят через месяц

Небольшую премию для вакцинированных отменят через месяц

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Премии за вакцинацию от коронавируса для персонала общественного транспорта в Челябинске отменят с 22 ноября. Об этом говорится в официальном заявлении ООО «ЧелябГЭТ».

Сотрудникам, которые хотят получить вознаграждение за добровольную вакцинацию, нужно успеть привиться до 21 ноября. В случае использования двухкомпонентной вакцины, до этой даты нужно ввести второй компонент препарата. Первую и вторую прививку «Спутником V» делают с интервалом в 21 день. Это значит, что прийти на пункты вакцинации сотрудники транспортного предприятия должны будут уже в ближайшие дни.

Премия для привившегося сотрудника «ЧелябГЭТ» составляет тысячу рублей.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для представителей нескольких профессий, в том числе для работников транспорта общего пользования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru