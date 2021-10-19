В «ЧелябГЭТ» медлящие с вакцинацией от коронавируса сотрудники не получат премии

Небольшую премию для вакцинированных отменят через месяц Фото: Кирилл САДЫКОВ

Премии за вакцинацию от коронавируса для персонала общественного транспорта в Челябинске отменят с 22 ноября. Об этом говорится в официальном заявлении ООО «ЧелябГЭТ».

Сотрудникам, которые хотят получить вознаграждение за добровольную вакцинацию, нужно успеть привиться до 21 ноября. В случае использования двухкомпонентной вакцины, до этой даты нужно ввести второй компонент препарата. Первую и вторую прививку «Спутником V» делают с интервалом в 21 день. Это значит, что прийти на пункты вакцинации сотрудники транспортного предприятия должны будут уже в ближайшие дни.

Премия для привившегося сотрудника «ЧелябГЭТ» составляет тысячу рублей.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для представителей нескольких профессий, в том числе для работников транспорта общего пользования.

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