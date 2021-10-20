Ночной клуб в челябинской «Галактике развлечений» закроют на несколько месяцев

Концертная площадка закроется после новогодних каникул. Фото: google.com/maps

Челябинцев обеспокоили сообщения о закрытии культурно-развлекательного комплекса «Галактика развлечений», который находится на Комсомольском проспекте в Челябинске. Как сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на представителя комплекса, закроется только концертная площадка, гостиница, сауна, боулинг и прочие развлекательные зоны продолжат принимать посетителей.

Клуб прекратит работу не навсегда, а лишь на несколько месяцев. Там собираются устроить капитальный ремонт, а заодно провести ребрендинг заведения, работающего в Челябинске уже 18 лет. Площадку готовятся закрыть на ремонт с 10 января 2022 года. До этого дня в «Галактике развлечений» продолжат проводить запланированные мероприятия.

Ремонт, как ожидают руководители комплекса, займет три или четыре месяца. Но точный проект будущего облика «Галактики развлечений» пока не готов и сроки возобновления работы заранее не определяют.

Напомним, после введения обязательных QR-кодов для посетителей массовых мероприятий в Челябинске отменили сразу несколько концертов. Не состоятся выступления группы «Слот», Наташи Королевой и Любови Успенской.

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