Министр культуры Челябинской области об отказе Камерного театра вводить QR-коды: «Выглядело революционно»

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области с 18 октября заработала система обязательных QR-кодов. Их будут требовать с посетителей массовых, культурных, спортивных мероприятий с количеством участников 100 и более человек. Министр культуры региона Алексей Бетехтин в эфире радио «Комсомольская правда» назвал эту норму гуманной и прокомментировал информацию об «отказе» Камерного театра вводить ограничительную меру.

— Она театров касается не так, как других учреждений культуры, — сказал Алексей Бетехтин. — В библиотеках тоже проводят мероприятия и собирают 30-50 человек, в музеях проходят экскурсии. Чтобы все это не косить, эта мера была введена — 99 билетов. То, что театр выбирает — вводить или не вводить вход по QR-кодам: когда у Ильи Коломейского (директор Камерного театра. — Прим. авт.) будет свой театр, тогда он сможет это делать. На сегодняшний день у Камерного театра существует госзадание по количеству зрителей и сборам с продажи билетов, которое учреждение должно выполнять. Я попросил его просчитать экономически, сможет ли он его выполнить.

Конкретные суммы Алексей Бетехтин не назвал, но экономика в театрах, бюджетных учреждениях «достаточно жесткая».

— Поскольку государство тратит деньги, то средства не должны улетать в трубу. Если мы будем пускать пять человек, а работать на них будут 150 работников театра, то это не совсем правильная мера, — уточнил министр культуры.

Пост театра собрал много лайков. Скрин: Челябинский Камерный Театр/vk.com

При этом решение было принято не самовольно, а все-таки по согласованию с министерством культуры. Но не смотря на это в СМИ вышли громкие заголовки с посылом, что театр отказался вводить QR-коды.

— Выглядело это очень революционно, и все поздравляли: «Держись на баррикадах, мы с тобой!», — добавил Алексей Бетехтин.

В Челябинской области зрители с QR-кодами получат скидку в 50% на билеты в театры, музеи и на концерты. Акцию в регионе запустят в ближайшее время.

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