«Радоваться или плакать»: в Челябинске выпал первый снег

В 2020 году первый снег в Челябинске тоже выпал в конце октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске, 20 октября, выпал первый снег. Снежинки таяли на глазах челябинцев, не успевая лечь на асфальт из-за плюсовой температуры.

Синоптики регионального Гидрометеоцентра за несколько дней сообщали, что в городе ожидается снегопад и редкий дождь. В след за осадками изменится температура воздуха. Ночью, 21 октября, термометры покажут -1 градус в некоторых районах Челябинска.

На снегопад все реагируют по разному: кто-то радуется первому снегу, кто-то ностальгирует по солнечным летним денькам.

— Вот выпал снег, и не понятно, радоваться или смеяться. Скоро зима, праздники, что хорошо, но скучаешь немного по лету и солнцу, — делится эмоциями читатель КП-Челябинск.

В 2020 году первый снег в Челябинске тоже выпал в конце октября.

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