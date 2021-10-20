«Радоваться или плакать»: в Челябинске выпал первый снег

В 2020 году первый снег в Челябинске тоже выпал в конце октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске, 20 октября, выпал первый снег. Снежинки таяли на глазах челябинцев, не успевая лечь на асфальт из-за плюсовой температуры.
Синоптики регионального Гидрометеоцентра за несколько дней сообщали, что в городе ожидается снегопад и редкий дождь. В след за осадками изменится температура воздуха. Ночью, 21 октября, термометры покажут -1 градус в некоторых районах Челябинска.
На снегопад все реагируют по разному: кто-то радуется первому снегу, кто-то ностальгирует по солнечным летним денькам.
— Вот выпал снег, и не понятно, радоваться или смеяться. Скоро зима, праздники, что хорошо, но скучаешь немного по лету и солнцу, — делится эмоциями читатель КП-Челябинск.
В 2020 году первый снег в Челябинске тоже выпал в конце октября.
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