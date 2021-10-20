Татьяна Голикова трижды упомянула Челябинскую область в антирейтингах по коронавирусу на совещании с Владимиром Путиным

На совещании 20 октября Татьяна Голикова выступила с докладом о ситуации с коронавиурсом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-премьер Татьяна Голикова трижды упомянула Челябинскую область в докладе Владимиру Путину по ситуации с коронавирусом. И каждый раз наш регион был в антирейтинге.
Она отметила, что на утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. При этом сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, республике Адыгея, Челябинской Амурской, Орловской, Самарской и Саратовской областях — 95%.
Челябинская область и соседняя свердловская были отмечены среди регионов, где ситуация со смертностью обстоит наиболее критически. Также Татьяна Голикова отметила тяжелое течение заболеваемости и смертность среди тех, кто не был вакцинирован, в особой зоне риска — граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вместо планируемых 80% вакцинированных в среднем по стране — чуть более 45%. Среди худших регионов снова Челябинская область.
Комментарий первого вице-губернатора Ирины Гехт — по ссылке. Также мы собрали мнения челябинцев о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru