Татьяна Голикова трижды упомянула Челябинскую область в антирейтингах по коронавирусу на совещании с Владимиром Путиным

На совещании 20 октября Татьяна Голикова выступила с докладом о ситуации с коронавиурсом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова трижды упомянула Челябинскую область в докладе Владимиру Путину по ситуации с коронавирусом. И каждый раз наш регион был в антирейтинге.

Она отметила, что на утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. При этом сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, республике Адыгея, Челябинской Амурской, Орловской, Самарской и Саратовской областях — 95%.

Челябинская область и соседняя свердловская были отмечены среди регионов, где ситуация со смертностью обстоит наиболее критически. Также Татьяна Голикова отметила тяжелое течение заболеваемости и смертность среди тех, кто не был вакцинирован, в особой зоне риска — граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вместо планируемых 80% вакцинированных в среднем по стране — чуть более 45%. Среди худших регионов снова Челябинская область.

Комментарий первого вице-губернатора Ирины Гехт — по ссылке. Также мы собрали мнения челябинцев о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.

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