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Происшествия21 октября 2021 16:33

Прокуратора проверит законность постройки здания, которое обрушилось в Троицке

Дело уже взято под контроль
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Спасатели доставали тело рабочего из-под бетонных блоков. Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Спасатели доставали тело рабочего из-под бетонных блоков. Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Троицка заявила, что проведет проверку законности возведения здания, под обломками которого погиб рабочий 21 октября. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как только недострой обвалился, в МЧС поступило сообщение, что под обломками может находится рабочий. По приезде спасатели достали из-под обломков бездыханное тело иностранного гражданина.

Под завалами нашли тело иностранного рабочего
Видео: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Взят контроль над ходом расследования. Будет проведена проверка на соблюдение градостроительного законодательства, — сообщили в региональной прокуратуре.

Причина, по которой обрушилось недостроенное здание, пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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