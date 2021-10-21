В Челябинской области бабушки вышли на митинг против установки мусорных баков

Бабушек не остановили ни снег, ни дождь. Фото: Ольга Белая | vk.com

В Миассе на улице Орловская, 18, пенсионерки устроили митинг против установки мусорных баков. Администрация хотела снести несколько берез, чтобы на их место разместить контейнеры, но бабушкам такой расклад не понравился. Они вышли на улицу, и их начали разгонять силовики.

— Давай-давай, гони, у меня нога больная. Вы че, хотите как на Украине?, — кричит пенсионерка.

Пожилых активистов разогнали экскаваторами. Фото: Ольга Белая | vk.com

В сообществе «Текслер, помоги» появился пост с возмущениями от местной жительницы, что мини-сквер, которым дорожат горожане, все-таки будет снесен. Она обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, чтобы остановить, по ее словам, это безобразие.

— Слуги народа вышли против своего народа! Власть разгоняет нас экскалаторами и грузовиками! Против бабушек даже полицейских вызвали! Почему в других городах власти заботятся об окружающей среде, а у нас нет?, — пишет от лица митингующих Ольга Белая.

КП-Челябинск связалась с активисткой и узнала, чем закончился митинг. Нам ответили, что некоторые деревья все-таки удалось отстоять.

— Четыре сосенки уничтожили. Врезались немного, не доходя до берез, — говорит Ольга.

Напомним читателям, что ранее Алексей Текслер высказывался по поводу статуса зелени в регионе, высаживая даурские лиственницы в Челябинске. Губернатор заявил, что будет обращать внимание на озеленение по всей Челябинской области.

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