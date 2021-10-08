На проспекте Ленина в Челябинске высадили новые даурские лиственницы

Деревья решили высаживать уже взросшие.

В Челябинске на проспекте Ленина посадили новые даурские лиственницы на место спиленных летом 2021 года. Деревья решили высаживать уже взросшие, поскольку малый саженец выглядит не так эстетично на главном проспекте города.

Алексей Текслер поработал с лопатой в центре города. Фото: ТГ-канал "Пул N74".

— Это новый этап в истории Челябинска. Впредь мы будем больше и чаще обращать внимание на озеленение как в городе, так и во всей области в целом. Мы намерены создать «зеленый пояс» вокруг Челябинска, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что по благоустройству ведется большая работа, и, в первую очередь, она должно включать в себя озеленение. Он заявил, что высадка деревьев планируется и в тех местах, где это возможно, и вместе с этим начать ухаживать за уже высаженными старыми деревьями.

Даурские лиственницы стояли на этом месте с 1905 года. Фото: ТГ-канал "Пул N74".

Даурские лиственницы стояли на этом месте с 1905 года. По легенде саженцы завез вернувшийся с войны солдат. Деревья радовали горожан более ста лет, пока их не срубили два муниципальных чиновника, которые были наказаны за этот поступок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru