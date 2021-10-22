В Госдуме осудили силовиков, которые разогнали пожилых активисток из Челябинской области

Депутат Михаил Тарасенко считает, что с бабушками обошлись негуманно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме осудили действия силовиков, которые разогнали митингующих пожилых активисток из города Миасса в Челябинской области. Женщины вышли на улицы, выступая против установки мусорных баков на местах, где высажены березы. Поступки вмешавшихся приставов расценили как «превышение должностных полномочий», пишет «Газета.Ru».

Депутат Михаил Тарасенко заявил, что срубать деревья и устанавливать на их место мусорные баки — это плохое решение. По его словам, в Челябинской области и так мало зелени. Также Михаил призвал областное правительство разобраться в данном вопросе.

— Отношение к пожилым женщинам негуманно и неправомочно. Тех, кто на экскаваторе разгонял пенсионерок, осуждаем. Приставы любезно общались с бабушками, но под ногами активисток работали ковши. А так уже нельзя. Правительство Челябинской области должно урегулировать этот вопрос, — прокомментировал ситуацию Михаил Тарасенко, член комитета ГД по труду и соцполитике.

Бабушек не испугали ни эскалаторы, ни снег, ни дождь. Фото: Ольга Белая | vk.com

Напомним читателям, что 21 октября КП-Челябинск сообщала о проведенном митинге в Миассе. Против сноса деревьев и установки на их место 10 мусорных баков на улицы вышли пенсионерки, но их разогнали при помощи экскалаторов. Пожилых активисток этот напор не остановил, и им удалось отстоять территорию.

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