Челябинскую Кировку начали украшать к Новому году

Иллюминацию включат в декабре Фото: Андрей АБРАМОВ

Пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске начали готовить к празднованию Нового года. На Кировку привезли разобранные части конструкции светомузыкального тоннеля. Монтаж металлических опор и гирлянд займет продолжительное время. Праздничными огнями Кировка, как ожидается, засияет уже после наступления календарной зимы.

Темой новогоднего декора в этот раз в Челябинске станет «Сказочный лес». За это проголосовали горожане во время онлайн-опроса, отказавшись от вариантов «Время открытий», «Детские сказки» и «Легендарный оркестр».

Напомним, светомузыкальный тоннель впервые установили на Кировке в 2019 году. Идею ряда увешанных гирляндами арок, под которыми, слушая музыку, гуляют люди, городские власти подсмотрели в Санкт-Петербурге.

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