Бывший вице-губернатор Челябинской области предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников

Николай Сандаков заявил, что с призывами отказаться от вакцинации нужно бороться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков предложил ввести санкции для тех, кто отказывается прививаться от коронавируса сам и отговаривает от прививки других. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

— На мой взгляд, вполне справедливо выставлять счета за стационарное лечение от ковидной инфекции тем, кто не привился, имея все возможности и не имея противопоказаний, — заявил Николай Сандаков.

Он уточнил, что у людей должно остаться право распоряжаться своей жизнью или смертью и отказываться от вакцинации, но за призывы не делать прививки стоит ввести административное наказание.

— Если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо еще жестче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства, — отметил бывший вице-губернатор.

За доведение до самоубийства российский Уголовный кодекс предусматривает санкции в виде длительных принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет. Если кто-то свел счеты с жизнью в результате публичного выступления, информации в СМИ или интернете, то наказание для виновника значительно строже — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Николай Сандаков работал в правительстве Челябинской области при губернаторах Михаиле Юревиче И Борисе Дубровском, к сфере его ответсвенности относилось проведение выборов всех уровней. В 2018 году бывшего вице-губернатора осудили за мошенничество и получение взятки. По приговор суда, Николай Сандаков должен был выплатить 7 млн рублей штрафа и провести пять с половиной лет в колонии строгого режима. Позже наказание заменили на принудительные работы, а в 2020 году Николай Сандаков получил условно-досрочное освобождение.

Выйдя на свободу, бывший замгубернатора дал «Комсомольской правде-Челябинск» эксклюзивное интервью о жизни за решеткой и переосмыслении ценностей.

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