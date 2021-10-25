В Челябинске определили три площадки для реновации

Если собственники квартир будут против, то дом исключат из проекта реновации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Челябинске планируют начать реновацию на трех участках в Ленинском, Калининском и Советском районах. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 25 октября, сообщила председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Оксана Шейкина.

— В Челябинске определены три территории в качестве пилотных проектов для осуществления комплексного развития по инициативе органа местного самоуправления. В ленинском районе — это территория жилой застройки в границах Копейского шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской. В Калининском районе территория нежилой застройки в границах Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева. В Советском районе — территория нежилой застройки в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина.

Как сообщила Оксана Шейкина, проекты решений прошли согласования в минстрое Челябинской области, 27 октября они будут опубликованы в СМИ и на сайте мэрии. После начнется работа с собственниками земель, нежилых объектов и квартир в жилых домах, которые попали под реновацию.

— Чтобы получить согласие собственников жилых помещений в течении 45 дней будут организованы собрания. Если жильцы не будут согласны, то многоквартирные дома исключат из границ территории, подлежащих комплексному развитию территории, — сообщила Оксана Шейкина. — А собственникам земельных участков и нежилых помещений в течение 45 дней направят предложение о заключении договора о КРТ. Если хотя бы один собственник будет не согласен, то будут организована работа по определению начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ (срок 90 дней). В апреле-мае с победителем будет заключен договор. Срок реализации проекта 7 лет.

Напомним, ранее «Голос. Девелопмент» сообщал, что подписан договор о реновации площадки в Тракторозаводском районе. Это будет новый квартал на Ленина,4б на бывших землях КОНАРа и Челябинского компрессорного завода.

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