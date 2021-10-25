Справки с работы требовать не будут: что означает режим «дежурных групп» в детсадах Челябинска

Детские сады Челябинска формируют дежурные группы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Детские сады Челябинска начали собирать информацию с родителей о необходимости предоставления им места в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В отличие от школ, которые полностью уходят на каникулы, дошкольные учреждения будут работать в режиме «дежурных групп». Сейчас родителей просят написать заявление, если они оба работают и хотят привести ребенка в детский сад.

— Детские сады продолжают работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, принимая детей, родители которых работают и находятся на рабочих местах , — пояснили в комитете по делам образования Челябинска. — При этом предъявлять справки с работы родителей в детский сад не требуется. В настоящее время в учреждениях дошкольного образования определяется потребность родителей в местах в детских садах.

В Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. С 25 октября бары и рестораны не смогут работать по ночам.

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