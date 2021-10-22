5 наивных вопросов о нерабочей неделе и введении QR-кодов в Челябинской области

Если привьетесь, то практически не заметите ограничений Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ужесточений: с торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Даем разъяснения по самым популярным вопросам.

1) В ТРК не пускают, а в «Ашан» за хлебом можно сходить?

Нет. К сожалению, никаких «зеленых коридоров» для посетителей гипермаркетов, расположенных в ТРК, не будет. Только QR-код.

— Товары первой необходимости можно купить в других магазинах, — отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также после 30 числа не будут работать пункты вакцинации в ТРК. Иначе как вы туда попадете без QR-кода? Успевайте в эти выходные. Адреса и график работы тут.

2) Ну а с медотводом-то пустят? Мне же нельзя ставить прививку!

И тоже нет. Медотвод дается, когда у человека имеется серьезное заболевание. А это значит, что человек находится в группе риска и, если подхватит ковид, заболевание будет протекать тяжело.

— Группа риска должна находится дома и минимально выходить в общественные пространства. Да, магазин у дома и канал «Культура» по телевизору, — отметила Ирина Гехт.

3) Я переболел коронавирусом, но к врачам не обращался. Можно ли получить QR-код, сдав антитела?

— Задним числом поставить диагноз «коронавирус» невозможно, поскольку данные заносятся в федеральную систему БАРС, — рассказала Ирина Гехт. — Высокий титр антител не является противопоказанием для вакцинации. Это мнение эпидемиологов.

Иными словами, ковид должен быть диагностирован официально. Не факт, что у вас вообще был ковид, а не ОРВИ.

4) В кафе и рестораны теперь тоже по QR-кодам?

Пока такого требования нет, хотя власти говорили о планах ужесточить правила посещения общепита.

Однако уже с понедельника, 25 октября, общепит по ночам работать не будет. Все будет закрыто с 23:00 часов до 6:00. Так что планируйте встречи с друзьями и поздние ужины на другое время.

Ограничение не распространяется на доставку, обслуживание на вынос. Также пассажиры аэропортов и вокзалов смогут поесть в любое время. Тоже самое касается автозаправочных станцией.

5) Можно ли ездить по региону и за его пределы в нерабочую неделю?

Да. Ограничений на перемещения не установлено. Однако, стоит минимизировать контакты.

— Эти дни не должны стать поводом для активизации общения за рамками семьи, усиления социальных контактов. Это не праздники, сейчас не время праздновать, сейчас важно уменьшить число контактов между собой, беречь свое здоровье, найти время сделать прививку, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Кстати, даже на «Таганае» теперь будут спрашивать QR-код. Это же правило действует в санаториях и на базах отдыха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru