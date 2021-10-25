Челябинцы столкнулись с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»: «Хочется быстро и один раз»

По началу «Лайтом» вакцинировали студентов
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Уже в эту субботу, 30 октября, челябинцам потребуются QR-коды, чтобы попасть в ТРК или базы отдыха. Некоторые челябинцы решили поставить однокомпонентный «Спутник Лайт», чтобы сразу получить сертификат. Однако не все смогли получить: одним отказывают потому, что те не болели, другим — так как не были вакцинированы ранее.
— Мы изначально предполагали, что «Спутник Лайт» — это либо ревакцинация, либо вакцинация переболевших, у кого есть титры антител. Потом мы разрешили эту вакцинацию для всех желающих. В частности, порекомендовали студентам, которым хочется быстро и один раз. На сегодняшний день, когда запасы ограничены, приоритет отдается переболевшим вакцинированным, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.
Она также сообщила, что сейчас запас «Спутника V» — 300 тыс. доз, а «Спутника Лайт» — всего 40 тыс. О дефиците вакцин речь не идет, отметила Ирина Гехт. В выходные, когда в ТРК привились около 8 тыс. человек, приходилось даже привозить дополнительные партии.
Напомним, что сейчас в Челябинске и области работают круглосуточные пункты вакцинации. Список по ссылке.
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