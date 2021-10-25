В Челябинске будут проверять QR-коды во всех гипермаркетах «Ленты», не только в ТРК

Гипермаркет «Лента» следует рекомендации властей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 30 октября, чтобы попасть в ТРК и ТЦ Челябинска, нужно будет предъявить QR-коды. Такое требование ввели в регионе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Как стало известно КП-Челябинск, гипермаркет «Лента» будет проверять коды не только в магазинах, которые находятся в ТРК, но и в отдельно стоящих зданиях.

— Согласно рекомендации местных властей, вход в любые магазины возможен только при наличии QR-кода. Это касается и гипермаркетов, которые не находятся в ТРК, — прокомментировали в «Ленте».

Как уточнила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 25 октября, что поддерживает позицию «Ленты».

— Если «Лента» приняла такое решение [ввести коды] — это тоже правильно, так подчеркивается важность безопасного нахождения дома и вакцинации, — сказала Ирина Гехт.

Напомним, QR-коды, которые выдаются после полной вакцинации, с 30 октября до 7 ноября потребуются для посещения фитнес-центров, бань, саун, салонов красоты, бассейнов. Вход в ТРК, посещение баз отдыха и санаториев — с 30 октября на неопределенное время.

Ответы на главные вопросы — в нашем материале.

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