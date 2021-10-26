В вузах Челябинска рассказали, как будет проходить учеба в нерабочую неделю

В ЮУрГУ неделю объявили нерабочей. Фото: официальный Telegram-канал ЮУрГУ

Ряд вузов Челябинска переходит на дистанционное обучение в период нерабочей недели, объявленной с 30 октября по 7 ноября. Об этом уже сообщили в ЧелГУ. В ЮУрГУ занятия и вовсе отменили.

— С 30 октября по 7 ноября учимся по расписанию, но дистанционно — приказ ректора, — сообщили в телеграмм-канале ЧелГУ.

— Учебные занятия в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно не будут проводиться. При этом руководители институтов, высших школ, филиалов и заведующие кафедрами обязаны в этот период обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы обучающихся, — сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В пятницу, 22 октября, миннауки выпустило приказ «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Как сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вузы по всей стране вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

Приказ касается только вузов, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России. В Южно-Уральском государственном аграрном университете, который относится к другому ведомству, КП-Челябинск сообщили, что обучение будет проходить дистанционно с 1 по 3 ноября, остальные дни — выходные и праздничные.

В приемной УралГУФКа сообщили, что отдельных распоряжений не было:

— С 30 октября по 7 ноября нерабочие дни согласно приказу президента.

В Южно-Уральский государственном гуманитарно-педагогическом университете сообщили, что для студентов дневного отделения 30 октября, а также 1, 2, 3, 5 и 6 ноября объявляются днями самостоятельной работы.

— Запланированные на указанный период аудиторные занятия для студентов-очников будут перенесены на другие даты в текущем семестре, — уточнили в ЮУрГГПУ.

Для заочников, учебно-экзаменационная сессия у которых приходится на период с 30 октября по 7 ноября, процесс обучения будет организован в дистанционном формате.

В ЮУГМУ и МГТУ им. Г.И. Носова в Магнитогорске сообщат информацию позже.

Напомним, у школьников в нерабочую неделю каникулы, а детские сады работают в режиме «дежурной группы».

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