Власти Челябинской области назвали, сколько прибыли потеряют ТК из-за введения QR-кодов

С 30 октября попасть в ТРК и ТЦ можно будет только при наличии QR-кода Фото: Валентина ВАГАНОВА

Руководители и управляющие ТРК Челябинска, с которыми власти города провели совещание по предстоящей нерабочей неделе, пока не могут дать четких оценок ожидаемых потерь. Об этом на брифинге рассказал замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

— Оценки руководителей ТРК разошлись. То есть мы понимаем, что снижение оборотов будет, но насколько — зависит от набора услуг, который оказывает конкретный бизнес. Кто-то прогнозировал в 3-4 раза, кто-то оценил потери в 50-60%, — рассказал Егор Ковальчук.

Он напомнил, что большая часть торговых предприятий не закрывается — вводится требование по проверке QR-кодов.

— Некоторые затраты на обеспечение пропускного режима, особенно там, где массовый поток людей, последуют, но напоминаю — специального оборудования для проверки QR-кодов не требуется. Достаточно смартфона с интернетом и возможности проверить личность того, кто предоставляет код, — говорит Егор Ковальчук.

По его словам, в прошлом году бизнес ожидал худшего, но получилось все не так плохо:

— Первая реакция была эмоциональная — закроется все. Но этого не случилось. Многие сферы осознали себя по-новому, для многих локдаун стал прорывом. Поэтому сейчас говорить с уверенностью, что пострадают все сферы бизнеса, нельзя.

Напомним, в гипермаркете «Лента» поделились с КП-Челябинск опытом введения QR-кодов в других регионах. В компании рассказали, что в первые дни после внедрения системы зафиксировано снижение трафика примерно на 20%. Примерно на половину снизилось количество клиентов в магазинах в ТРК.

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