Что ждут от новых ограничений в Челябинске «Лента» и «Ашан»: покупки впрок и проверки QR-кодов

В "Ленте" рассказали, что коды могут ввести не только в гипермаркетах в ТРК Фото: "КП" Архив

С 30 октября попасть в фитнес-центры, парикмахерские, ТРК Челябинска можно будет только по QR-кодам. Исключение — для магазинов с товарами первой необходимости. Но как же быть крупным гипермаркетам, которые расположены в торговых центрах? «Комсомолка» узнала в «Ленте» и «Ашане», как они будут работать.

— Покупатели смогут попасть в магазины «Ленты», находящиеся в ТРК, только при наличии QR-кода. Вопросы проверок наличия кодов «Лента» обсуждает с собственниками ТЦ и ТРК. По рекомендации местных властей, вход в любые магазины возможен только при наличии QR-кода, это касается и гипермаркетов, которые не находятся в ТРК, — сообщили КП-Челябинск в «Ленте».

В пресс-службе АШАН Ритейл Россия сообщили, что работа магазинов в Челябинске организована в штатном режиме согласно постановлению местных властей, добавив, что помимо покупок онлайн, жители города могут воспользоваться интернет-магазином.

В компании «Лента» поделились опытом внедрения системы QR-кодов в других городах:

— В первые дни после внедрения системы мы зафиксировали снижение трафика примерно на 20%. Примерно на половину снизилось количество клиентов в магазинах в ТРК. Покупатели демонстрируют поведение, характерное для первой волны пандемии: несмотря на падение трафика, незначительно увеличивается средний чек. Это объясняется тем, что покупатели часто не могут найти нужные им товары в магазинах у дома, или боятся посещать их, потому что там сложнее соблюдать социальную дистанцию.

В прошлогоднюю нерабочую неделю в ТРК работали только гипермаркеты и аптеки. Фото: Инна КУМЕЙКО

По прогнозу «Ленты», длительные выходные могут сказаться на поведении покупателей, которые, как правило, в такие периоды активно закупаются впрок:

— В некоторых регионах, где введены ограничения, спрос на сервисы доставки вырос примерно на треть. Также растет спрос на сервис заказа и самостоятельного вывоза товаров из магазинов. Таким образом, покупатели стремятся снизить количество социальных контактов и сэкономить время.

В Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. С 25 октября бары и рестораны не смогут работать по ночам. Ответы на главные вопросы — в нашем материале.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Эти выходные были последними, когда можно было привиться от коронавируса в ТРК. Где же сделать прививку? Ежедневно во всех поликлиниках. Можно записаться на вакцинацию через Госуслуги, но сервис часто сбоит. Запись доступна в Telegram (написав @miac74_122_bot), в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13).

Без предварительной записи и круглосуточно прививают в 19 пунктах в Челябинской области. В Челябинске это ГКБ № 2, ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28, ГКБ № 8, ГКБ № 9, ОКБ № 3. Полный перечень по области — по ссылке.

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