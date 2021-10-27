«Лента» передумала вводить QR-коды в некоторых точках

Ранее в "Ленте" собирались проверять коды во всех магазинах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В гипермаркетах «Лента» передумали вводить проверку QR-кодов при посещении магазинов, которые находятся не в ТРК, а в отдельно стоящих зданиях. Информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе.

— Согласно требованиям местного законодательства, покупатели могут попасть в магазины «Лента», находящиеся в ТРК, только при наличии QR-кода. Вопросы организации проверок наличия кодов «Лента» обсуждает с собственниками помещений. В магазины «Ленты», которые не находятся в ТРК, можно попасть без QR-кода, — сообщили в пресс-службе.

25 октября в компании «Лента» КП-Челябинск сообщили, что QR-коды нужны будут при входе во все «Ленты». В компании также поделились опытом внедрения системы кодов в других регионах и прогнозами потерь от введения нерабочей недели.

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