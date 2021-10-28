В Челябинской области построят еще один ковидный госпиталь

Госпиталь планируют открыть в следующем году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый ковидный госпиталь собираются построить в Озерске. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Для возведения больницы уже подготовили площадку. Сейчас идет государственная экспертиза проекта. Предположительно, заключение экспертизы появится в начале ноября.

Строительством госпиталя будет заниматься Федеральное медико-биологическое агентство, работу курирует относящаяся к ФМБА озерская клиническая больница №71.

— Разместится объект в больничном городке, на месте снесенного здания бывшей хирургии. Вместимость ковидного госпиталя составит 60 коек, в том числе 10 реанимационных, здесь же будет своя томография и лаборатория, — рассказал главврач больницы Евгений Фомин.

Открыть госпиталь планируют в 2022 году.

Напомним, по данным регионального министерства здравоохранения, от коронавируса сейчас лечатся более 14 тыс. жителей Челябинской области. Заболеваемость продолжает расти.

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