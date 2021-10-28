Бывший руководитель Ростехнадзора Магнитогорска выплатит государству почти миллион рублей

Чиновник получил от бизнесменов почти миллион рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Бывшего начальника магнитогорского отдела Ростехнадзора обязали отдать в доход государства 900 тыс. 500 рублей. Решение об этом принял Гагаринский районный суд Москвы. Деньги чиновник получил в качестве взяток от четырех фирм и одного индивидуального предпринимателя. Бизнесмены откупались от возможных санкций за допущенные нарушения.
За взятки мужчину осудили год назад. Ленинский районный суд Магнитогорска тогда приговорил бывшего сотрудника Ростехнадзора к 5 годам лишения свободы условно и выплате штрафа в сумме 1,3 млн рублей.
Напомним, еще одного ныне уволенного сотрудника Ростехнадзора обвиняют в получении взятки от бизнесмена за приемку недавно построенной газовой сети без проверки работ. Предприниматель, принесший деньги, до открытия собственного дела тоже работал в Ростехнадзоре.
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