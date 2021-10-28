Жители Златоуста Челябинской области заявили о дефиците «Спутника Лайт»

В минздраве региона говорят, что в целом вакцин в области хватает Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Златоуста Челябинской области пожаловались, что во всех прививочных центрах и поликлиниках города закончилась вакцина «Спутник Лайт». Об этом обеспокоенные горожане написали в группе «Текслер, помоги!» во ВКонтакте.

— И, по словам медиков этой вакцины нет по всей Челябинской области и не будет. Это действительно так? — задает вопрос Елена Петрова.

В минздраве Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что на вакцину «Спутник Лайт» действительно идет повышенный спрос.

— Дополнительные заявки в федеральный центр передаются постоянно. Сегодня как раз получили новую партию, — сообщили в минздраве, добавив, что в ближайшее время вакцины распределят по муниципалитетам.

В ведомстве уточнили, что в целом вакцины от COVID-19 в регионе достаточно, но сколько вакцин «Супутника Лайт» поступило сегодня, не уточнили.

— Стоит помнить, что вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача, — добавили в минздраве региона.

Как ранее комментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт, изначально предполагалось, что «Спутник Лайт» — это либо ревакцинация, либо вакцинация переболевших, у кого есть титры антител.

— Потом мы разрешили эту вакцинацию для всех желающих. В частности, порекомендовали студентам, которым хочется быстро и один раз. На сегодняшний день, когда запасы ограничены, приоритет отдается переболевшим вакцинированным, — рассказывала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 25 октября.

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