В Челябинском зоопарке открыли для посетителей экспозицию «Хищные птицы»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинском зоопарке с 29 октября возобновляют свою работу ранее закрытые для посетителей помещения. К ним относятся экспозиция «Хищные птицы» и Детский контактный зоопарк.

— Детский контактный зоопарк работает в зимнем режиме: с пятницы по воскресенье с 11:00 до 16:30, при температуре не ниже - 10 градусов и отсутствии осадков, — сообщили представители зоопарка.

Напомним, в начале сентября выявили вспышку птичьего гриппа на территории зоопарка. Тогда умерли два гуся и два лебедя-шипуна. Были проведены лабораторные исследования, которые показали у погибших наличие птичьего гриппа. Экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы» закрыли на карантин. Под наблюдение взяли сотрудников, контактировавших с больными пернатыми. Что касается птиц, размещавшихся в других экспозициях, то их на время переводили в закрытые помещения.

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