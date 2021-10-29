В Челябинске вырубят 223 дерева ради строительства храма

Вместо срубленных деревьев обещают высадить другие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом со строящимся кафедральным собором Рождества Христова в Калининском районе Челябинска срубят 223 дерева. Разрешение на это уже выдали в муниципальном управлении экологии и природопользования.

Сносом деревьев займется ООО «НБМСтрой» — подрядчик, получивший контракт на благоустройство территории возле храма. За 86,8 млн рублей фирма планирует построить автомобильную дорогу и пешеходные тротуары, ведущие к собору, создать автостоянку и сквер с газонами, урнами и скамейками. Все эти работы подрядчик обязался выполнить до 20 сентября 2022 года.

В челябинском комитете дорожного хозяйства сообщили, что контрактом предусмотрены компенсационные высадки взамен уничтоженных деревьев.

— Подрядчик уже приступил к высадке 400 ясеней и 40 пирамидальных тополей. Также будет выполнено устройство партерных газонов с посевом трав на площади более 15 тыс. квадратных метров, — уточнили в комитете.

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