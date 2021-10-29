Челябинцы вновь выстроились в очередь перед психоневрологической больницей

Фото: читатель КП

Челябинцы снова жалуются на очереди перед зданием Областной клинической специализированной психоневрологической больница № 1 на улице Кузнецова. Желающие попасть на прием ждут на улице и на крыльце больницы.

— Нужно выстоять такую очередь, чтобы пройти освидетельствование при поступлении на работу, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Он пояснил, что талоны выдают только тем, кому необходима справка для получения водительских прав. Тех, кому нужно оформить документы для приема на работу, заранее не записывают.

Заместитель главврача по организационно-методологической работе Лидия Барковская не подтвердила информацию об отсутствии талонов и рассказала, что очередь, которую сфотографировал наш читатель, появилась ранним утром, перед открытием отделения, где проводят освидетельствование для трудоустройства.

— Никаких очередей после открытия медучреждения нет, — заявила Лидия Барковская. — Нет необходимости стоять в очереди, приезжать за один-два часа до начала работы. Имеется возможность предварительной записи на портале госуслуг или через talon.zdrav74.ru. Также дополнительно на день выделяются 120 талонов. Оформление справки для получения прав на вождение осуществляется в другом корпусе у участкового психотерапевта, где организована электронная очередь в рамках «Бережливой поликлиники».

Напомним, в сентябре этого года горожане рассказали, что занимают очередь перед больницей с 5 часов утра.

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