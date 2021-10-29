Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно через Сбербанк Онлайн. Для этого не нужна электронная подпись — достаточно войти в личный кабинет и проверить личные и паспортные данные. Процедура бесплатная и занимает не более 5 минут. После подтверждения учетной записи можно полноценно пользоваться всеми государственными услугами в любое время.

Чтобы подтвердить учетную запись на портале госуслуг через мобильное приложение Сбербанка:

· в приложении Сбербанк Онлайн введите в поисковой строке «Регистрация на Госуслугах»;

· проверьте и заполните личные данные;

· подтвердите регистрацию с помощью бесплатного СМС;

· проверьте статус регистрации.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сегодня практически все услуги можно получить онлайн — это быстро, просто и безопасно. А в период пандемии — это стало еще более актуально. С помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн наши клиенты могут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, не выходя из дома, и пользоваться всеми необходимыми функциями, в том числе наиболее актуальными сейчас — принять участие в переписи населения, получить QR-код вакцинированного, оформить социальные выплаты. Это не только экономит время нашим клиентам, но и помогает им избегать мест массового скопления людей».