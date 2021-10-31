В Челябинске в «Юности» поставили прививки от коронавируса более 1,5 тысяч человек

Пункт открыли 30 октября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В самом большом пункте вакцинации в Челябинской области за сутки поставили прививки 1588 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Пункт открылся во Дворце спорта «Юность» 30 октября. С утра уже возникла очередь. Причем такая большая, что людям приходилось толпиться на ступеньках на улице.

Во дворец спорта теперь идут не на выставки, а за прививкой. Фото: минздрав Челябинской области

Как отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, желающие могут выбрать одну из четырех предлагаемых вакцин, но наибольшей популярностью пользуются «Спутник V» и «Спутник Лайт»:

— Последний мы рекомендуем ставить переболевшим, через полгода. Есть также прививки от гриппа.

Сориентироваться в пункте вакцинации помогают волонтеры, он подсказывают, в каких кабинках ставят нужную вакцину.

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