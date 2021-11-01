У недостроя возле «Малахита» в Челябинске появился новый собственник

Фото: мэрия Челябинска

Недострой на пересечении Красной и Труда в центре Челябинска купил новый собственник. Об этом сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Ранее объект запрещал изымать суд.

— Объект на пересечении Красной и Труда, в отношении которого ранее администрации было отказано в изъятии, продан другому юридическому лицу, — рассказала Надежда Рыльская. — В настоящее время оформляются все сведения в регистрационном органе. После этого город заключит договор на завершение строительства этого объекта на срок три года.

Возле гостиницы «Малахит» планировали строить торговый комплекс «Адмирал». В здании должно было быть 22 этажа, на крыше — вертолетная площадка. Пока Рыльская не назвала нового собственника, и не сообщила о его планах.

Еще один недострой в микрорайоне Яблочный в Чурилово будет выставлен на торги 10 ноября. Два других замороженных объекта продадут 30 ноября.

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