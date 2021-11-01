В Троицке ввели режим повышенной готовности из-за превышения аммиака в реке Уй

Режим повышенной готовности ввел глава города Александр Виноградов во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Фото: администрация Троицка Челябинской области

Власти Троицка Челябинской области ввели в городе режим повышенной готовности из-за превышения аммиака в реке Уй. Что касается водоснабжения, то оно будет постепенно восстановлено в течение этого вечера.

— Необходимо вести постоянный мониторинг состояния воды не только по аммиаку, но и по другим показателям. Надзорные ведомства уже занимаются поиском источника загрязнения. Наша задача не только выяснить причину и принять исчерпывающие меры для нормализации ситуации, но и не допустить последствий, — сообщил глава города Александр Виноградов.

Администрация Троицка призвала горожан пить воду только в кипяченом виде. Днем будет осуществляться подвоз воды в объекты социальной сферы. Вечером по графику будет организован подвоз питьевой воды населению.

Напомним, сегодня днем в связи с ухудшением качества воды в реке по параметру аммиак, было принято решение об отключении водоснабжения во избежание негативных последствий на здоровье горожан.

В течение дня проводился постоянный мониторинг концентрации аммиака в реке в районе водозабора до показателей, которые после очистки не превышали бы норматив.

После отключения водоснабжения, ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора.

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