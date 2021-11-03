В Челябинске продлили работу пункта вакцинации в «Юности» до 21 ноября

«Юность» стала популярным местом вакцинации у челябинцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске продлили работу самого большого пункта вакцинации во дворце спорта «Юность». Он будет работать до 21 ноября. Об этом сообщила в своем Instagram первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— И потом продолжит [работу] в «Мегаполисе», — сообщила она.

Руководство развлекательного комплекса пообещало предоставить комментарий позже.

Накануне министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов дал высокую оценку работу пункта вакцинации.

— Каждый день бываем там, смотрим, чтобы работало быстро и четко, — отметил глава минздрава.

Напомним, что время работы пункта вакцинации в Юности изменилось: теперь он открывается с 10:00 (а не с 12:00). Привиться можно до 20:00, что очень удобно тем, кто работает.

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