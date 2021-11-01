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Здоровье1 ноября 2021 11:21

Перед дворцом спорта «Юность» выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса

Губернатор поручил увеличить время работы прививочного пункта на два часа
Елена КОЛЧИНА
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Челябинцы пришли на прививку от коронавируса

Челябинцы пришли на прививку от коронавируса

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Перед самым большим в регионе пунктом вакцинации в понедельник 1 ноября выстроилась очередь. Желающие сделать прививку от коронавируса челябинцы собрались перед входом во дворец спорта «Юность».

Во дворце спорта "Юность" работает самый большой в регионе пункт вакцинации

Во дворце спорта "Юность" работает самый большой в регионе пункт вакцинации

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Губернатор Алексей Текслер, посетивший дворец спорта, поручил увеличить время работы мобильных медицинских бригад. В пришедшие выходные пункт вакцинации в «Юности» открывался в полдень, но теперь будет работать с 10: до 20:00.

Во дворце спорта горожан принимают одновременно 20 медицинских бригад. За прошедшие два дня они успели сделать прививки более чем 3 тыс. челябинцев.

За предыдущие два дня прививки в "Юности" сделали более 3 тыс. человек

За предыдущие два дня прививки в "Юности" сделали более 3 тыс. человек

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Напомним, за последние сутки коронавирус диагностировали у 520 жителей региона. От ковидной пневмонии скончались 29 человек.

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