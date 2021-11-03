Первая школа «Академа» готова к открытию, ждут лицензию

В школу "Академа" завезли оборудование и учебники Фото: Ольга ЩАПИНА

В школе в микрорайоне «Академ» на Северо-Западе Челябинска закончились строительные работы, завезли оборудование. Сейчас идет процесс лицензирования нового образовательного учреждения. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в городской администрации.

— Делается все возможное для того, чтобы дети как можно быстрее пошли в новую школу, — говорится в сообщении. — В настоящее время образовательным центром № 7 получено все необходимое учебное оборудование для кабинетов, полностью оснащены пищеблок, спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, в кабинетах установлена мебель и смонтированы интерактивные доски, продолжается поставка учебников.

Ожидается, что документ будет получен в ноябре. Запись в новую школу началась в сентябре этого года. В администрации сообщили, что родители записали 1080 детей. При этом школа рассчитана на 1100 мест.

Директором ОЦ№7 назначена бывший руководитель школы-интерната № 12 Челябинска Ольга Николаевна Лежнина.

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