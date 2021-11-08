В Челябинске прокуратура начала проверку после падения пенсионерки в приямок

Спасаясь от машины, челябинка повредила руку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Челябинской области инициировали проверку после случая с пожилой женщиной на проспекте Ленина в Челябинске. Пенсионерка случайно в приямок — прилегающее к стене жилого дома углубление в земле. Женщина проходила под аркой, навстречу ей ехал автомобиль, слепя фарами. Челябинка отступила в сторону, не заметила глубокую яму и провалилась в нее, получив травму руки.

В прокуратуре намерены выяснить, виновата ли в травме женщины ответственная за территорию управляющая компания.

— Будет проверена деятельность управляющей компании жилого дома, в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Челябинске шестилетняя девочка провалилась в открытый колодец. Опасный люк остался открытым и через месяц после инцидента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru