В Челябинской области восстановили срок действия QR-кодов

Коды у южноуральцев снова заработали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обнуление QR-кодов, которое сегодня заметили южноуральцы, вызвано техническим сбоем из-за работ на портале Госуслуги. Об этом заявили в Минцифры РФ. В ведомстве указали, что сокращение сроков действия сертификатов до полугода нет.

— Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, — отметили в министерстве. — Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Челябинцы тоже заметили, что QR-коды снова действуют.

— Только что проверила. Мамин QR-код снова действует до сентября следующего года, хотя утром показывал, что только до марта, — рассказала челябинка Татьяна.

— Код восстановился! Теперь у меня их два: мой и временный, который получила на Госуслугах, — рассказала челябинка Марина, которая ранее делилась с нами лайфхаком по получению временного кода.

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