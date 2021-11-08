Экс-директора Челябинского аэропорта отправили под стражу по делу о махинации со страховкой

Андрей Осипов обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения). Фото: Дмитрий СОТНИКОВ

Центральный районный суд Челябинска в понедельник, 8 ноября, изменил меру пресечения экс-директору аэропорта имени Курчатова Андрею Осипову. Его перевели из-под домашнего ареста под стражу. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— С учетом полученных сведений уголовно-исполнительной инспекции о нарушении условий отбывания наказания суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил обвиняемого под стражу сроком до 9 декабря 2021 года, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Экс-директора челябинского аэропорта задержали сотрудники ФСБ 3 марта 2021 года. Его обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения). Следствие считает, что он получил деньги за ДТП, в котором пострадала служебная машина. Один из сотрудников аэропорта рассказал подробности этой истории.

Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска.

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