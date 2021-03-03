«Мы уже думали, что замяли»: стало известно, за что ФСБ задержала директора челябинского аэропорта

Осипов пришел в Челябинск на повышение и тут же попал в ДТП Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодняшний визит ФСБ в челябинский аэропорт и последующее задержание директора авиапредприятия Андрея Осипова связано с ДТП на дорогой служебной иномарке, а точнее с махинациями для получения выплат по страховке. Об этом сообщил источник нашего сайта в правоохранительных органах. Официально в региональном управлении ФСБ говорят о мошенничестве.

— Осипов задержан, сейчас с ним работают следователи, — прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Марина Горлевская.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Речь идет о служебном автомобиле люксовой модели Hyundai Equus, правда их производство свернули несколько лет назад. В основном машину использовали, когда на авиапредприятие прилетало высокопоставленное начальство. Подробности случившегося на условиях анонимности КП-Челябинск рассказал один из сотрудников.

— Авария произошла вскоре после того, как он [Осипов] пришел, в 2019 году. Среди сотрудников этот случай бурно обсуждался. Мы уже думали, что замяли. Осипов был подшофе и попросил сесть за руль. Когда они попали в аварию, он попросил водителя: «Давай скажем будто это ты был». Машина была изрядно помята. Водитель отказался, сказав: «Вы потом с меня эти деньги будете требовать», хотя ему обещали, что всю стоимость выплатят. Насколько мне известно, в итоге Осипов его просто уволил, — рассказал наш собеседник.

ФСБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ СТРАХОВКОЙ?

Почему это вскрылось только сейчас? Сотрудники аэропорта предполагают, что директора мог кто-то «сдать» — многие были недовольны как самим Осиповым, так и его командой. В частности были нарекание на плохое отношение и многочисленные попытки сэкономить на всем, чем только можно. Так, весной мы писали, как в аэропорту поспешили отключить отопление.

При этом эксперты по страхованию отмечают, что в подобных случаях ФСБ не станет проверять директора предприятия (аэропорт все-таки коммерческая структура) только из-за мошенничества с выплатами. Возможно, помимо этого есть и более серьезные вопросы.

— Чтобы расследовали мошенничество со страховкой с привлечением ФСБ — я такое слышу в первый раз. В данном случае здесь может играть роль политическая сторона вопроса, как одна из нитей клубка, ведущего к другим делам, — прокомментировал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) эксперт по страхованию Ярослав Королев. — У следствия, скорее всего, есть какие-либо вопросы, связанные с деятельностью аэропорта. Я думаю, что это лишь способ притянуть человека к ответственности.

Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска. По словам сотрудников, его сюда продвинули на повышение.

— Вряд ли можно сказать, что это место освободили для кого-то. Достойные люди, конечно, есть. Но это не тот случай, — отметил еще один сотрудник авиапредприятия.

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