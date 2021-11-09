В Челябинской области мужчине дали условный срок за покупку 5 золотых слитков

Житель Башкортостана покупал золото за наличные. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор жителю Башкортостана, незаконно купившему золото. 47-летний мужчина приобрел у двух продавцов в Магнитогорске 5 золотых слитков. Все слитки были изготовлены кустарным способом и имели форму конуса. За драгоценный металл, весивший в сумме 1,4 килограмма, покупатель отдал 4 млн рублей. Порадоваться сделке он не успел: его и продавцов сразу же задержали полицейские, а золото и деньги изъяли.

— При назначении наказания суд учел, что подсудимый полностью признал вину в совершении преступления, активно способствовал расследованию, совершил преступление впервые и имеет малолетнего ребенка, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге за незаконный оборот драгоценного металла мужчину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Продавцов, пытавшихся сбыть золото в обход установленных законом правил, также привлекли к уголовной ответственности.

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