Экс-начальника полицейского отдела в Челябинской области отправили в колонию за махинации со строительством

Полицейский потребовал у главы районной администрации 1,5 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшего начальника Верхнеуральского отдела МВД и его зама осудили за ряд должностных преступлений. В 2017 году они присвоили железобетонные плиты, принадлежавшие МВД. Эти плиты использовали при строительстве дома для родственницы одного из полицейских. Когда обнаружилось, что строительство идет с нарушениями и разрешение на возведение дома отозвали, начальник отдела полиции незаконно потребовал у главы Верхнеуральского района 1,5 млн рублей в качестве компенсации.

— Также установлена причастность граждан к фиктивной регистрации знакомых в жилом помещении, в котором последние не проживали, — рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

В итоге за покушение на мошенничество, присвоение вверенного имущества, злоупотребление служебными полномочиями и склонение сотрудника к фиктивной регистрации граждан бывшего начальника отдела МВД приговорили к трем с половиной годам в колонии общего режима, а его заместителя — к году условного лишения свободы.

Ранее в Челябинской области к условному сроку приговорили бывшего высокопоставленного полицейского, который за служебный счет приобретал горючее для себя и своих подчиненных.

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