Рядом со скандальным ЖК «Театральный» в Тракторозаводском районе Челябинска построят ТРК

ТРК будет за этой недостроенной многоэтажкой. Фото: Егор Староверов

Рядом с ЖК «Театральный», где убило током от разбросанных во дворе проводов 10-летнего мальчика, а жители протестуют против строительства детского сада во дворе, возведут двухэтажный торгово-развлекательный центр. Планировку территории утвердили в мэрии города, а с юрлицом уже заключен договор.

— Земельный участок на улице Героев Танкограда площадью 10 083 кв.м. отдан в аренду юридическому лицу для завершения строительства торгового комплекса с открытой парковкой. Договор аренды действует до 21 мая 2023 года, — сообщила КП-Челябинск замглавы города по правовым и имущественным вопросам администрации Челябинска Надежда Рыльская.

ТРК планируют построить за "Театральным" ближе к Соборной мечети, которую возводят с 2019 года

Напомним, планировку территории улиц Савина, Марченко, Ловина, Героев Танкограда согласовали в июне этого года. На ней, помимо ТРК, обозначен трехэтажный детский сад внутри ЖК «Театральный». Этот факт несказанно возмутил местных жителей, которым на этапе продаж квартир, обещали необычный закрытый двор.

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