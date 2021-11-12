В Челябинске откроют новые дорожки в бассейнах «Строитель» и «Рифей»

И в "Строителе" и в "Рифее" длина дорожки 25 метров. Фото: google.com/maps

В 2022 году в Челябинске появится два дополнительных места для плавания — в бассейнах «Строитель» и «Рифей». Об этом рассказали в минспорте Челябинской области. В проекте — строительство бассейна на Академика Макеева.

— В 2022 году завершается строительство дополнительной ванны в бассейне «Строитель», длина дорожки 25 метров. В первом квартале планируется ввод в эксплуатацию бассейна спортшколы олимпийского резерва по конному спорту современному пятиборью «Рифей» с длиной дорожки 25 метров, — прокомментировали в минспорте.

Как добавили в ведомстве, бассейны оборудованы с четом доступности для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, в следующем году на госэкспертизу планируют отдать проект бассейна в районе улице Академика Макеева. Судя по проекту, который сейчас разрабатывается, длина дорожки в бассейне будет 50 метров.

В бассейне «Строитель» Металлургического района КП-Челябинск сообщили, что разговоры о запуске в 2022 году нового пристроя действительно идут, строительство еще не закончено:

— Строить начали только в том году.

Впервые о возведении двухэтажного пристроя к «Строителю» на улице 50-летия ВЛКСМ заговорили еще в 2019 году. Но работы по факту начали осенью 2020 года. Новый корпус обошелся в 100 млн рублей: из регионального бюджета выделено 28,7 млн рублей, и еще 89,4 млн — из федерального. Как в прошлом году анонсировали в минспорте, на первом этаже расположены санитарно-бытовые помещения, в том числе электрощитовая. Здесь же ванная бассейна. На втором этаже по плану будет спортзал. Здание будет использоваться для проведения спортивных мероприятий и тренировок, а также для посетителей младшего и среднего возраста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru