Рецидивист из Челябинска, побивший врача, отделался условным сроком

В больницу пришлось вызывать охрану. Фото: ГКБ 9 Челябинск / facebook.com

Челябинца, который напал на врача Городской клинической больницы №9, признали виновным в нанесении побоев. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

38-летний мужчина приехал в больницу в июне этого года. Он сопровождал жену, которой стало плохо после употребления спиртного.

В приемном отделении горожанин стал командовать медиками и ругаться матом. Дежурный врач попросил посетителя держать себя в руках, а в ответ получил удар в лицо.

После этого сотрудники больницы нажали на тревожную кнопку. Агрессора задержали бойцы вневедомственной охраны.

Позже выяснилось, что челябинца уже неоднократно судили, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

В итоге за нанесение побоев рецидивиста приговорили к 9 месяцам лишения свободы условно с годом испытательного срока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru