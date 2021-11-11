Челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн прокомментировал продажу агрокомплекса «Чурилово»

Фото: Агрокомплекс Чурилово/vk.com

Бенефициар группы компаний «Чурилово» Сергей Вайнштейн прокомментировал сделку по продаже агрохолдинга «Чурилово» группе компаний «Рост».

— Нам с командой удалось построить успешную компанию — лидера в производстве овощей закрытого грунта на Урале с хорошо узнаваемым брендом каждому потребителю. Присоединение к ГК Рост позволит повысить эффективность, сократить издержки, увеличить долю рынка и повысить темпы развития компании, — сообщил КП-Челябинск Сергей Вайнштейн.

27 октября Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу челябинского агрохолдинга, принадлежащего семье бизнесмена и депутата Сергея Вайнштейна, «Чурилово» ООО «ТТР Холдинг». В ФАС России считают, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке овощной продукции. Такая информация была размещена в телеграмм-канале ФАС России.

— «ТТР Холдинг» входит в одну группу лиц с ГК «РОСТ», которая ведет деятельность на рынке овощеводства, — пояснили в ФАС.

О сделке заговорили в конце сентября. ГК «РОСТ» выкупает 99% долей в агрокомплексе «Чурилово». Сегодня в холдинг входят агрокомплексы «Чурилово», «Мартыновский» в Курганской области» и «Горный» в Усть-Катаве. На сайте ГК «Рост» говорится, что компания — лидер рынка овощей защищенного грунта в России, объединяет торговый дом, 12 тепличных комплексов и пять инновационных логистических центров. В сентябре прошлого года ГК приобрела группу «Долина овощей» — крупного производителя огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня».

В июле семья предпринимателя Сергея Вайнштейна продала половину сети частных медклиник «Лотос». Совладельцем стала фармацевтическая компания «Генериум», которая имеет права на производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

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