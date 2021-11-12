В Челябинске разыскали водителя Range Rover, устроившего ДТП с маршруткой

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске сотрудникам ГИБДД удалось разыскать виновника аварии с тремя легковыми автомобилями и автобусом, сбежавшего с места происшествия.

Вечером 9 ноября на улице Свободы Range Rover врезался в Volkswagen Tiguan, а затем столкнулась с маршруткой №218. В автобусе ПАЗ в тот момент ехали 15 пассажиров, троим из них после аварии потребовалась медицинская помощь. Volkswagen после столкновения резко изменил направление движения и врезался в Kia Rio.

Водитель Range Rover с места происшествия сбежал, просив искореженную машину. Найти и задержать его удалось только 11 ноября. Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 37-летний мужчина. Он не справился с управлением, выполняя поворот, это и спровоцировало ДТП.

Задержанного водителя полицейские отвезли в мировой суд. За оставление места ДТП судья лишил мужчину права управления машиной на год и 3 месяца.

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