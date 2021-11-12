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Общество12 ноября 2021 15:18

Студенты ЮУрГУ будут учиться дистанционно до конца семестра

Исключением станет только работа в лабораториях
Ольга ЩАПИНА
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Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Южно-Уральский госуниверситет продлил дистанционный формат обучения до конца семестра. Об этом сообщил ректор Александр Шестаков. Исключение сделали для физиков, химиков и инженеров, которые работают в лабораториях.

— Со следующей недели мы запустим студентов в университет, которые выполняют лабораторную работу: инженеров, физиков, химиков, кому нужна работа с оборудованием, — Рассказал Александр Шестаков. — Все остальные студенты до конца семестра будут находиться на дистанте. Лекции, семинары, практические занятия будут в дистанционной форме.

Ранее о продлении дистанционного обучения до специального распоряжения заявил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. ЧелГУ планирует перейти на обычный режим с 22 ноября.

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