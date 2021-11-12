На праздничное освещение ели в центре Челябинска потратят 6,6 млн рублей

Подрядчик должен будет установить освещение к 16 декабря. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы по украшению искусственной ели на площади Революции. Начальная цена контракта составляет 6,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Согласно контракту, подрядчику нужно будет повесить на ель декоративную светодиодную подсветку. Она должна быть сделана в виде снежинок и равномерно располагаться шестью рядами по всей высоте ели. У этих гирлянд будут огни белого цвета. Подрядчик должен будет установить подсветку к 16 декабря.

К слову, строительство ледового городка на площади Революции обойдется бюджету города в 8,4 млн рублей. Недавно определился подрядчик, который выполнит работы. Темой городка в этот раз стал «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли данный вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру». По традиции ледовый городок будет размещен вокруг искусственной ели.

На площади Революции, согласно проекту, должны появиться горка-ловушка, ледяной лабиринт, сцена, ярмарочные павильоны и всевозможные ледяные скульптуры, изображающие героев сказок. Кроме того, установят светящиеся искусственные деревья и цветы.

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