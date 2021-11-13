В Челябинске в ночном ДТП погибла 26-летняя пассажирка иномарки

Фото: «ЧП ДТП Челябинск» / vk.com

В Челябинске прошедшей ночью иномарка на скорости врезалась в столб. Авария произошла на Копейском шоссе недалеко от ТРЦ «Алмаз». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ДТП есть погибшая.

— По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в ночное время по Копейскому шоссе, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: «ЧП ДТП Челябинск» / vk.com

В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка иномарки. Что касается водителя, то его после столкновения госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом за последние дни. 11 ноября на улице Чоппа столкнулись две иномарки. В результате аварии скончалась пассажирка одной из машин. Кроме того, после удара осколки от автомобилей улетели в сторону и задели пешехода. Его увезли с травмами в больницу.

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