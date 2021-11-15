В Челябинске женщину сбила вылетевшая на пешеходный переход после ДТП машина

Фото: ГИБДД Челябинска
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Челябинске. ДТП случилось утром 14 ноября возле дома 100 на Комсомольском проспекте.
Как рассказали в ГИБДД города, Daewoo Nexia на повороте столкнулась со встречным Datsun on-DO.
Daewoo управляла 50-летняя женщина, Datsun — 49-летний мужчина.
От удара Daewoo резко изменила направление движения и выехала на «зебру», где сбила 40-летнюю женщину, которая в тот момент шла через дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого иномарка врезалась в стойку дорожного знака и наконец остановилась.
Попавшая под колеса женщина получила травмы ей оказали медицинскую помощь.
Напомним на прошлой неделе жертвой ДТП стала женщина, стоявшая на остановке и ждавшая автобус. Ее ударило колесом и частями кузова оторвавшимися от автомобиля при ДТП.
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