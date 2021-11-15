Глава СКР направил письма Котовой и Текслеру после жалоб челябинских участковых на выселение из квартир

Александр Бастрыкин также поручил подчиненным предоставить доклад о ситуации с выселением участковых из квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь получил обращения от челябинских участковых, которых выселяют из служебных квартир. В связи с этим он поручил главе СК региона Петру Решетникову предоставить доклад о проверки, которая сейчас идет по этой ситуации. Кроме того, он направил письма губернатору Алексею Текслеру и мэру Наталье Котовой. Информация об этом опубликована на официальном сайте центрального аппарата СКР.

— В ходе проводимой проверки опрошено значительное количество сотрудников ОВД как действующих, так и бывших, изучен большой объем нормативной и правовой документации, связанной с распределением жилья. Также подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей, — говорится в сообщении.

Напомним, семьи участковых уполномоченных полиции, живущие в доме №63б по улице Российской в Челябинске, в начале сентября записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что участковых перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

Строительство ведомственного дома на улице Российской вели за счет федерального и областного бюджетов. Оно завершилось в 2006 году. Квартиры в здании предназначались для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в доме — не служебные: они перешли в собственность муниципалитета.

Ранее не выселять людей из квартир порекомендовала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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