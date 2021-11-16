Бывшего вице-мэра Чебаркуля отказались выпускать из колонии

Алексей Сафонов останется в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель главы Чебаркуля Алексей Сафонов продолжит отбывать срок в колонии строгого режима. Ему отказали в смягчении меры наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Адвокат экс-чиновника просил выпустить подзащитного из колонии, заменив для него неотбытую часть наказания принудительными работами.

В суде подняли вопрос о штрафе в 11 млн 100 тыс. рублей, который обязан заплатить Алексей Сафонов. Оказалось, что к настоящему моменту из этой суммы выплачено лишь 196 тыс. рублей. Адвокат настаивал, что принудительные работы помогут бывшему вице-мэру погасить долг. Но областной суд все равно отказался смягчать наказание.

Алексея Сафонова в 2017 году приговорили к выплате штрафа и 9 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Бывший вице-мэр незаконно получил 3 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов в сфере ЖКХ.

Напомним, виновным во взяточничестве также признали бывшего мэра Чебаркуля Сергея Ковригина. Его отправили в заключение на 6 лет и оштрафовали на 1,44 млн рублей.

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